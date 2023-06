SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O final de semana está recheado de opções para os amantes de teatro que estão em São Paulo. Entre as novidades está a volta do espetáculo "Bertoleza", que acompanha duas palestras e uma roda de conversa com temas relacionados à história.

Outra opção premiada para assistir no final de semana é "A Vida Passou por Aqui", que fez 14 temporadas no Rio de Janeiro. Confira a lista de peças em cartaz na capital paulista.

*

ACORDEI CANTANDO

Uma atriz é casada com um advogado sem vocação artística. Um dia, porém, ele amanhece cantando.

Dir.: Jarbas Homem de Mello.

Com: Renata Ricci, Rachel Ripane e Patrick Amstalden.

Teatro Fernando Torres - r. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, região leste.

10 anos.

Sex., às 21h, sáb., às 20h, e dom., às 19h. De 1°/7 a 27/8.

R$ 80, em sympla.com.br

O ÂNCORA

O solo acompanha um jornalista que, revoltado com a situação do país, tem um surto durante o telejornal.

Dir. e atuação: Alex Nader.

CCBB - r. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico, região central.

14 anos.

Qui. e sex., às 19h; sáb., às 16h e às 19h; dom., às 16h. Até 23/7.

R$ 30 em ccbb.com.br

BERTOLEZA

Volta a São Paulo o premiado musical inspirado no livro naturalista "O Cortiço", de Aluísio Azevedo.

Dir.: Anderson Claudir.

Com: Lu Campos, Ali Baraúna e Taciana Bastos.

Teatro Arthur Azevedo - av. Paes de Barros, 955, Mooca, região oeste.

12 anos.

Qui. a sáb., às 21h; dom., às 19h. Até 9/7.

Grátis

FUXICOS

O espetáculo retrata a confecção de fuxicos enquanto reflete sobre a situação das mulheres de áreas rurais.

Dir.: Alejandra Sampaio.

Com: Vanessa Petroncari.

Associação Zona Franca - r, Almirante Marques Leão, 378, Bela Vista, região central.

10 anos.

Sáb., às 20h; dom., às 19h. De 1° a 30/7.

Grátis

A MANSÃO DE MISS JANE

Inspirado em "Rocky Horror Show", o musical narra a história de uma mansão onde moram criaturas fantásticas e lendas urbanas.

Dir.: Candé Brandão.

Com: Carol Rainatto, Deinha Navarro e Gica Barbosa.

Tênis Clube Paulista - r. Gualaxo, 285, Aclimação, região central.

12 anos.

Sex. (30) e sáb. (1°), às 20h30; dom. (2), às 20h.

R$ 80, pelo whatsapp (11) 94160-2705

NOITES BRANCAS

É a adaptação do livro homônimo de Dostoiévski. Acompanha o desenvolvimento da relação entre Sonhador e Nástienka.

Dir.: Felipe Sales.

Com: Alana Oliveira e Thiago Winter.

Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República , região central.

12 anos.

Qui. a sáb., às 18h. Até 8/7.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

PÉRSIA

A dramaturgia gira em torno de histórias de iranianos que precisaram deixar seu país, por diferentes motivos, e vieram para o Brasil.

Dir.: Sandra Vargas e Luiz André Cherubini.

Com: Maurício Santana, Thais Pimpão, Liana Yuri e Daniel Viana.

Espaço Sobrevento - Rua Coronel Albino Bairão, 42, Belenzinho, região leste.

12 anos.

Sex. às, 20h30; sáb. e dom., às 18h e 20h30. De 1° a 30/7.

Grátis

PERVERSA

A atriz conta as histórias de seus relacionamentos e leva a plateia a questionar a sua personalidade.

Dir.: Gustavo Rocha.

Com: Mônica Bittencourt.

Pequeno Ato Teatro - r. Dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, região central.

18 anos.

Sáb. e dom., às 18h. De 1° a 16/07.

R$ 40, em sympla.com.br

VACA

O solo mistura a biografia da atriz e diretora com um universo mitológico e seus sonhos com o apocalipse.

Dir. e atuação: Bruna Betito.

Sesc Belenzinho - r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, região leste.

18 anos.

Sex. e sáb., às 21h30, dom., às 18h30. Até 23/7.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

A VIDA PASSOU POR AQUI

Chega a São Paulo após 14 temporadas no Rio de Janeiro. Conta a história de uma professora e um faxineiro que são amigos de longa data. Quando ela sofre um AVC, ele é o único que permanece ao seu lado.

Dir.: Alice Borges.

Com: Claudia Mauro e Édio Nunes.

Teatro J. Safra - r. Josef Kryss, 318, Barra Funda, região oeste.

14 anos.

Sex. e sáb., às 21h, dom., às 19h. Até 23/7.

A partir de R$ 60, em eventim.com.br