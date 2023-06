SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O repórter da Band Mark Figueredo sofreu uma tentativa de assalto e acabou lutando com o bandido na região da Cracolândia, no centro da capital paulista.

O caso aconteceu na quinta (29) no momento em que o jornalista preparava uma reportagem justamente sobre a violência local para o Brasil Urgente. Um homem tentou pegar o celular que estava no bolso da calça dele.

"Um cara colocou a mão no meu bolso para pegar meu celular, mas eu rapidamente segurei a mão dele. O nosso auxiliar técnico Valter Batista foi muito rápido, ele veio com um tripé da equipe, jogou em direção ao bandido", contou ele em entrevista à própria emissora.

Nas imagens, Valter tenta defender o colega e o homem se afasta. Na sequência, ainda bastante assustado, o jornalista grita pela polícia enquanto outras pessoas atiram lixo e outros objetos na sua direção. A câmera flagrou tudo, mas isso não intimidou ninguém.

"Inicialmente era um, mas logo na sequência surgiram vários. Tinha uma viatura da Polícia Militar na avenida São João que chegou rapidamente, passei as características do criminoso, mas ele se infiltrou no fluxo da Cracolândia e não foi preso", disse.

Mark diz que preferiu não registrar um boletim de ocorrência por não ter perdido nenhum pertence. Ele não se machucou. "A gente que está fazendo matéria na rua com câmera, microfone, acha que pode inibir um possível assalto. Infelizmente não foi bem isso."