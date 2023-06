SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma possível luta entre dois dos maiores bilionários da tecnologia ainda não está confirmada, mas o evento já pode ter um local para acontecer. Segundo o jornal TMZ, o governo da Itália teria oferecido o Coliseu para a disputa entre Elon Musk e Mark Zuckerberg.

O dono do Twitter confirmou na plataforma que a oferta está sendo analisada. "Há chance de a luta ocorrer no Coliseu. Preciso trabalhar a minha resistência", escreveu Musk.

De acordo com a matéria, Gennaro Sangiuliano, ministro da cultura do país, entrou em contato com o dono da Meta há alguns dias oferecendo o lendário teatro para a disputa que anima os espectadores do UFC.

Dana White, presidente da organização, afirma que os dois estão dispostos a se enfrentarem no ringue. Ele contou que estava considerando a Vegas Octagon, arena em Las Vegas onde ocorrem as disputas. White ainda disse que, caso a competição ocorra mesmo, a luta pode ser a maior de todos os tempos. Zuckerberg já participou de competições de jiu-jitsu anteriormente, e Musk pratica artes marciais.

Itália