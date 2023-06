RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - 26 anos após seu lançamento, Harry Potter e a Pedra Filosofal ('Harry Potter and the Philosopher's Stone", em inglês), livro de maior sucesso da autora britânica J.K Rowling, poderá ser arrematado em um leilão por R$30,7 mil.

O primeiro romance da série, rejeitado por mais várias editoras, foi publicado pela Bloomsbury em junho de 1997. Foram impressas 500 cópias em capa dura na época e enviadas à bibliotecas públicas ao redor da Inglaterra. Um homem de Staffordshire, também na Inglaterra, comprou o exemplar raro por 30 centavos de libra (em torno de R$1,80) em uma biblioteca de Wolverhampton.

Ele começou a vender livros e memorabilia ainda na escola e, há quatro anos, começou a empacotar tudo o que tinha.

"Ele ia a bazares e feiras da igreja e voltava com uma pilha de anuários ou revistas em quadrinhos. Quando ele mudou de casa há quatro anos, ele literalmente colocou tudo em centenas de caixas, muitas das quais em contêineres", afirmou a irmã.

Ela ainda afirma que sabia que o irmão possuía o exemplar raríssimo, mas como não o encontravam, ambos assumiram que estava perdido. "Agora que veio à tona novamente, nós, como família, estamos muito animados", declarou.

As buscas pelo tesouro foram realizadas após a morte do homem, ainda neste ano, por uma equipe da Richard Winterton Auctioneers - uma casa de leilões britânica - e a família se diz muito animada com a venda do livro.

"Será um momento mágico" quando o livro for colocado à venda em 10 de julho, comentou a casa de leilões.

Mesmo sendo um item de colecionador raríssimo, o livro está em um estado de conservação precário, portanto seu valor de mercado caiu.

J.K Rowling lançou 7 livros com a história de Harry Potter e a saga do bruxinho também virou filme (ao todo são 8 longas) e se tornou uma das franquias de maior sucesso e mais bem pagas da história do cinema. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi ao ar em 2001.