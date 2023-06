SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality show de sobrevivência No Limite (Globo) já tem data de estreia, e a nova temporada vai se passar na floresta amazônica. Sob apresentação do atleta cadeirante e ex-BBB Fernando Fernandes, a partir do dia 18 de julho, 15 participantes disputam comida, chances de imunidade e disputas a eliminação.

Dentre os competidores, quatro serão famosos. As equipes vão ser divididas em duas, com nomes de frutas típicas da região: jenipapo e urucum.

"A fama não ajuda em nada na floresta, mas é algo bom para o jogo. E pode ter certeza de que eu não vou dar moleza para famoso, não. Aqui todo mundo é igual", diz Fernando em comunicado enviado por email. "Para levar o prêmio e o título de campeão para casa vale tudo: desde ser você mesmo até criar um personagem, manipular ou trair seus maiores parceiros."