SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Manoel Soares, dos programas 'Encontro com Patrícia Poeta' da TV Globo e do 'Papo de Segunda' do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira (30). Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na próxima segunda-feira (3), até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do 'Encontro', que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa 'Papo de Segunda' do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.