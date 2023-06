RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nani Venâncio quase não usa o anel de esmeraldas que recebeu de Gugu Liberato (1959-2019) há mais de 30 anos. Prefere guardá-lo junto com suas outras joias, mas, sempre que sente saudades do apresentador, ela pega o objeto para relembrar os bons momentos ao lado do amigo.

Hoje apresentadora do programa Tarde Top, na Rede Brasil TV, ela conta estar chocada e assustada com as supostas "revelações" que vêm aparecendo na mídia sobre Gugu. "Coitado. Ele não merece isso. É lamentável o que estão fazendo com a memória dele", comenta Nani, que ficou famosa ao aparecer nua na abertura da versão original de "Pantanal" (1990), na extinta Manchete.

No começo dos anos 1990, a então modelo chegou a ser apontada como namorada de Gugu. Nani conta que os dois não chegaram a ter um relacionamento de fato, mas afirma que teria aceitado se casar com ele caso o pedido tivesse sido feito na ocasião em que ganhou o anel de esmeraldas.

"Fomos padrinhos no casamento de Ingra Lyberato e Jayme Monjardim naquela época", lembra. "Estávamos em Salvador, e ele pegou uma taça de champanhe no avião, vendeu meus olhos e me deu o anel. Sempre acreditei em casamentos baseados em amor, admiração, amizade e respeito, e eu sentia tudo isso por ele. Eu teria me casado com Gugu, sim."

Nani classifica como "nojenta" a exposição que tem sido feita da intimidade do apresentador em meio à disputa pela herança que ele deixou. "É triste toda essa briga. Quem tem direito, quem não tem direito, quem é a viúva, quem era o companheiro... Fico imaginando o que estaria acontecendo se ele não tivesse deixado R$ 1 bilhão", comenta.

Ela diz que rumores sobre a orientação sexual do apresentador sempre existiram, mas que Gugu era muito reservado e não costumava se abrir sobre o assunto com ninguém. "Gugu era extremamente discreto, um verdadeiro cavalheiro, e agora todo mundo quer contar 'bombas'. Estão dizendo que ele era 'promíscuo'! É horrível", reclama. "Enquanto ele estava vivo, ninguém falava nada e agora é uma bomba atrás da outra. Sinceramente, não entendo. Por que isso, meu Deus?"