SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma turnê pela Europa em 2022 --registrada na série do Prime Video "Viajando com os Gil"-o show "Nós a Gente", na qual Gilberto Gil sobe ao palco com vários membros de sua família, chega a São Paulo.

A apresentação está marcada para o dia 16 de setembro deste ano, um sábado, no Espaço Unimed. Acompanhado de filhos, netos e bisnetos, o artista rememora canções de suas quase seis décadas de carreira, que incluem sucessos como "Vamos Fugir", "Tempo Rei" e "Palco".

Os ingressos partem de R$ 140, na pista, e seguem até R$ 480, nos setores A, B e C e camarote A. As entradas para os setores D, E e F custam R$ 380, os setores G e H saem por R$ 280 e o camarote B é vendido por R$ 380. Os ingressos são vendidos pela Ticket360.

GILBERTO GIL E FAMÍLIA

Quando Sáb. (16/9), às 22h

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço A partir de R$ 140

Link https://www.ticket360.com.br/evento/27106/ingressos-para-gilberto-gil-e-familia-nos-a-gente

