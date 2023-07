RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rihanna, 35, quebra mais um recorde em sua carreira. Nesta sexta-feira (30), a cantora anunciou que se tornou a primeira artista feminina a ter dez músicas com mais de 1 bilhão de streams no Spotify. O detalhe é que ela não lança um novo álbum desde 2016. "Anti", que inclui faixas como "Work" e "Close To You", foi seu último trabalho de estúdio.

Na legenda do post, Rihanna brinca: "Bad Gal bilionária, sem álbum novo". Entre as músicas dessa lista estão: "We Found Love", "Umbrella", "Diamonds", "Work", "This What You Came For", "Needed Me" e "Love On The Brain", "Stay", "Love The Way You Lie" e "FourFiveSeconds", em parceria com Paul McCartney e Kanye West, lançada em 2015. Recentemente, a Forbes divulgou que a cantora está entre as mulheres mais rica do mundo com um patrimônio líquido de US$ 1,4 bilhões, o equivalente a mais de R$ 7 bilhões.

Rihanna, que esteve quatro vezes no Brasil, tem mais de 74 milhões de ouvintes e é 6ª artista mais reproduzida no streaming. São oito álbuns de estúdio até agora: "Music Of The Sun (2005)", "A Girl Like Me (2006)", "Good Girl Gone Bad (2007)", "Rated R (2009)", "Loud (2010)", "Talk That Talk (2011), "Unapologetic (2012)" e "Anti (2016). Justin Bieber, Bad Bunny, Bruno Mars, Drake, Ed Sheeran, Post Malone e The Weeknd foram os cantores que também atingiram a marca expressiva.