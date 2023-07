SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna estaria gravando uma nova parceria com Katy Perry antes de sofrer um mal-estar e ser hospitalizada. A informação foi publicada pelo colunista de entretenimento Simon Boyle, do jornal The Sun. A colaboração entre as duas artistas fazia parte das celebrações dos 40 anos de carreira de Madonna e estava sendo preparada em meio aos ensaios de sua nova turnê mundial.

Uma fonte próxima revelou que a Rainha do Pop sempre admirou Katy Perry e que elas já haviam trabalhado juntas em projetos anteriores, mas nunca chegaram a lançar nada oficialmente. Mesmo não se sentindo bem, a cantora estava determinada a prosseguir com a parceria e foi vista no estúdio com Katy pouco antes de ser levada à UTI.

Embora Madonna e Katy Perry tenham posado juntas para um editorial de moda em 2014 e participado do Met Gala como parte de um grupo reunido pela grife Moschino no ano seguinte, ainda não haviam lançado nenhuma colaboração musical até o momento.

A internação de Madonna ocorreu no último sábado (24) devido a uma grave infecção bacteriana, mas ela recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (29) e continua seu tratamento em casa, em Nova York.