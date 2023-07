SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, conseguiu uma liminar que libera a desinterdição da lagoa artificial construída na mansão do jogador no Condomínio Aerorural, em Mangaratiba. O juiz Richard Robert Fairclough, da Vara única do município, atendeu ao pedido nesta sexta-feira (30).

A liminar, divulgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diz que a propriedade foi alvo de uma medida administrativa, que levou a um auto de interdição por "obra de lago artificial sem licença ambiental". Segundo o documento, pela violação, caberia somente multa e não interdição.

O juiz afirma que as multas devem ser decididas ao longo do processo, como havia sido acordado anteriormente.

O empresário chegou a receber voz de prisão após desacatar a secretária municipal do Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, que foi ao local checar denúncias de uma construção irregular.

Em vídeo gravado, ele questiona o motivo da interdição e se não poderia mais usar a casa. Em determinado momento, afirma que os oficiais "invadiram" a residência.