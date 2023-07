SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Compadre Washington, 61, apresenta evolução, mas o cantor ainda não tem previsão de alta hospitalar, segundo o novo boletim médico.

Nos stories do Instagram, a equipe divulgou a atualização do estado de saúde do cantor. "Atesto que o senhor Washington Luiz Silva Santos segue internado neste serviço por motivo agravo agudo à saúde (elevação das cifras pressóricas). Está estável e já encontra-se em unidade de internação", iniciou o comunicado.

O cardiologista ainda afirma que "o paciente segue em estratificação da natureza nosológica da sua admissão e está também em ajuste médico de dados vitais". Segundo ele, não há perspectiva objetiva de alta hospitalar.

O cantor apareceu em um quarto do hospital, em pé, para dizer que falta pouco para ele sair do hospital, em um vídeo que também foi divulgado nos stories do Instagram. "Aí galera, sextou, mas eu ainda estou aqui. Daqui a pouco estou perto de vocês, falta muito pouco mesmo. Aproveitem por mim aí", afirmou ele.

Mais cedo, o cantor apareceu andando pela área externa do hospital, onde fez fisioterapia e fazia exercícios com um profissional de saúde. "Sigo aqui me recuperando", escreveu ele.

O QUE ACONTECEU?

O artista sentiu um desconforto enquanto comandava o arrastão dos ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé.

Ele precisou interromper a apresentação e foi encaminhado imediatamente para o Hospital Municipal Albino Leitão. "Teve um excelente atendimento pela equipe médica", informou a equipe do músico.

O vocalista do grupo É O Tchan foi transferido para o Hospital MarterDei, em Salvador.

O artista passará por uma bateria de exames para verificar as condições gerais e entender o que pode ter provocado a indisposição.

O quadro de saúde de Compadre Washington é considerado "estável" pela equipe médica.