SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Parintins, que conta com a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, atrai visitantes de diferentes partes do mundo e realiza sua edição neste fim de semana, entre esta sexta-feira (30) e o domingo (2), em Parintins, no Amazonas.

Antes do início das festividades, o evento realizou uma noite de abertura nesta quinta-feira (29), que contou com apresentações de Ludmilla e Simone Mendes. A chamada Festa dos Visitantes também recebeu a participação especial de Fafá de Belém durante o show de David Assayag. Nos camarotes, foram vistos famosos como Letícia Colin, Giovanna Lancellotti e Alexandre Nero.

PROGRAMAÇÃO

Os protagonistas do festival são o Caprichoso, conhecido como o "Boi da Cultura Popular", e o Garantido, orgulhoso de ser o "Boi do Povão". Em 55 edições do festival, o Garantido conquistou o título de campeão 32 vezes, enquanto o Caprichoso venceu em 24 ocasiões. Em 2000, houve um empate. Atualmente, o Boi azul é o detentor do título de campeão.

Cada boi tem 2 horas e 30 minutos para se apresentar em cada noite, havendo um intervalo de 45 minutos entre os espetáculos de cada bumbá. O festival tem início às 21h (horário de Brasília) e termina por volta das 2h30 da madrugada.

Para a edição de 2023, o Caprichoso traz o tema "O Brado do Povo Guerreiro", enquanto o Garantido apresentará o tema "Garantido Por Toda a Vida". Cada tema é dividido em três partes e o boi aborda um tema diferente a cada noite, com assuntos relacionados à cidade de Parintins, ao estado do Amazonas e à cultura da região.

COMO O VENCEDOR DE PARINTINS É ESCOLHIDO

A decisão do boi vencedor do festival é feita por 10 juízes. O presidente da comissão de júri e três julgadores avaliam o Bloco A, que possui sete itens. O Bloco B e o Bloco C também são avaliados por três avaliadores cada, cada um com sete itens específicos. Cada noite é avaliada separadamente e a apuração acontece na segunda-feira à tarde (3), após o último dia de festa. A menor nota das três atribuídas a cada item é descartada. O boi que acumular mais pontos no somatório de todos os blocos em todas as noites é declarado o vencedor do festival.