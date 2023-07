SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que parte dos lucros milionários que Taylor Swift terá com a disputada turnê "The Eras Tour" servirá de pagamento para o departamento de saneamento de Nova York, depois que a cantora deixou acumular, em cinco anos, 32 multas.

De acordo com o jornal New York Post, Taylor falhou repetidamente em manter a calçada diante do luxuoso apartamento que tem num condomínio da cidade limpa. Comprado em outubro de 2017 por US$ 18 milhões, cerca de R$ 86 milhões, o lar nova-iorquino fica em Tribeca.

As multas somam cerca de R$ 14 mil e foram aplicadas entre janeiro de 2018 e janeiro deste ano. De acordo com os registros da cidade, o descarte inapropriado de lixo fez com que a calçada acumulasse pilhas de jornais, papelão, garrafas, guardanapos e cigarros.

Apesar de o condomínio no qual fica o apartamento ser o responsável pela limpeza da calçada, Taylor converteu uma parte do imóvel em entrada pessoal para seu lar. Por isso, ela é a responsável por limpar aquela seção da rua.