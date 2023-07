SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sarah Jessica Parker, 58, conhecida como a eterna Carrie Bradshaw de 'Sex And The City' e o revival 'And Just Like That', contou em entrevista que não gosta de se olhar no espelho e se questiona se é tarde demais para fazer uma intervenção cirúrgica.

"Eu acho de verdade que perdi a oportunidade de um facelift, um bom e velho facelift que você faz quando tem 44 anos, mas estou sempre pensando. Eu pergunto para as pessoas: 'já é tarde demais?'", disse em entrevista ao apresentador Howard Stern.

A atriz ainda afirmou que não se acha bonita, mas "apresentável" e que entende as mulheres que recorrem ao procedimento. "Eu compreendo as pessoas que optam por isso, porque há muita pressão em torno das aparências das mulheres".

Sobre a volta da histórias das quatro amigas, Sarah falou que pediu ao diretor da produção para não gravar cenas nuas.

"Não me sentia confortável me expondo dessa maneira, sou apenas tímida. Eu nunca julguei qualquer pessoa que faça isso, não é uma questão de moralidade."

Já Kristin Davis, atriz da mesma série, contou que se arrepende de ter feito intervenções estéticas, mas que recorreu a isso como uma maneira de lidar com comparações com sua versão mais nova.

"Fiquei super empolgada por não precisar ter minhas linhas laterais. Depois, fiz preenchimento e ficou bom, então fiz outro e ficou ruim. Tive que dissolvê-los e fui implacavelmente ridicularizada. Derramei lágrimas por isso. É muito estressante",