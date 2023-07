SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maria Bethânia comemorou durante um show em Lisboa a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que tornou o ex-presidente Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos.

A comemoração aconteceu neste sábado (1º) quando a artista participou do Festival Jardins do Marquês. Na ocasião, ela cantava a música "Cálice", de Chico Buarque.

A canção foi composta durante a ditadura militar e faz referência à limitação das liberdades indivíduas impostas pelo regime. Ao fim da apresentação, ela disse: "Inelegível. Oito anos. Viva o Brasil." Nesse momento, a plateia vibrou e começou a aplaudir a artista.

Nesta sexta (30), o TSE decidiu por 5 votos a 2 tornar Bolsonaro inelegível após ele espalhar mentiras e atacar o sistema eleitoral.

O ex-presidente, que tem 68 anos, somente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos de idade, ficando afastado portanto de três eleições até lá (sendo uma delas a nacional de 2026).

A ação julgada teve como foco a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Na ocasião, a menos de três meses da eleição, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral, alegando estar se baseando em dados oficiais, além de buscar desacreditar ministros do TSE.