SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forçada a adiar a "Celebration Tour" para se recuperar de uma infecção bacteriana, Madonna, de 64 anos, estaria levando uma rotina intensa e "extremamente arriscada" para se preparar para os shows e para competir com cantoras mais jovens devido ao etarismo, segundo o jornal The Mirror.

"Muitos de nós sentimos que os comentários constantes sobre sua idade a pressionam a competir, por isso estamos aliviados por ela ter sido forçada a tirar uma folga e pôr sua saúde em primeiro lugar", disse uma fonte do diário britânico.

Amigos também disseram ao The Mirror que, devido à agenda atribulada da cantora, temiam que ela passasse por uma situação semelhante à do cantor Michael Jackson --morto em 2009, aos 50 anos, às vésperas de retornar aos palcos com a turnê "This Is It".

Durante longos ensaios para a turnê mundial de comemoração de seus 40 anos de carreira, Madonna precisava ser lembrada com frequência, segundo pessoas próximas, que "não tinha mais 45 anos, muito menos 25".

Ao saber do adiamento da "Celebration Tour", a própria cantora teria protestado contra a ideia, mesmo após ter sido internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), segundo o Daily Mail. Um familiar afirmou ao jornal britânico que Madonna sempre priorizaria a carreira e a fama em detrimento da saúde.

Segundo o portal TMZ, Madonna teria ignorado sintomas como febre durante um mês e teria evitado ir ao médico para não interromper a preparação para a turnê, que começaria neste mês com uma apresentação em Vancouver, no Canadá.