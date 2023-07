RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lil Nas X, 24, foi atingido por um brinquedo sexual no palco durante um show. O cantor se apresentava em Estocolmo, na Suécia, quando um objeto que imitava uma vagina o acertou.

O cantor parou o show após ver algo voando e indo para no palco. Bem-humorado, o rapper questionou quem havia jogado o item no palco. "Quem jogou essa bu**** no palco?", perguntou ele, antes de continuar o show.

O brinquedo sexual foi atirado em seus pés durante o seu show no Lollapalooza, na capital da Suécia. Por isso, felizmente, o cantor não teve qualquer tipo ferimento.

Esse é o mais um caso de fã jogando algo em direção ao palco. No mês passado, a história com Bebe Rexha, 33, foi diferente, já que uma pessoa jogou um telefone e acabou acertando o rosto da cantora. Ela foi rapidamente atendida após cair no chão com fortes dores e precisou ser hospitalizada.

O suspeito, Nicolas Malvagna, 27, foi escoltado para fora do local pela segurança. Ele foi preso e acusado de agressão.