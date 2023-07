SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bar do Alemão, tradicional reduto boêmio da capital paulista, fechou as portas, neste domingo (2), depois de 54 anos na região da Barra Funda (região oeste). O estabelecimento será substituído pelo Botequim Canela Preta, sob comando da proprietária do Boteco da Dona Tati, que fica na mesma região.

"É com a sensação de missão cumprida que informamos a todos que o Bar do Alemão encerra suas atividades. Foram 54 anos de muita música, encontros, bate-papos, brindes e boemia. Uma história linda, que para sempre viverá em nossas lembranças e na memória da cidade de São Paulo", diz uma publicação em uma rede social.

Conhecido como um espaço dedicado ao choro, samba e outros gêneros da música popular, o Bar do Alemão foi administrado pelo compositor Eduardo Gudin. Em 2019, ele decidiu encerrar suas atividades à frente do bar, mas Livia Mannini, sua ex-produtora, assumiu a responsabilidade de continuar a jornada do estabelecimento.

No último domingo (2), o clima de saideira ficou por conta da roda de samba do grupo Baba de Quiabo, que fez uma homenagem ao antigo proprietário.

O Botequim Canela Preta ainda não tem data definida para abrir. Informações sobre a abertura e a programação musical poderão ser consultadas em breve no perfil do Instagram @botequimcanelapreta.