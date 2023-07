SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil usou suas redes sociais nesta segunda-feira (3) para se abrir sobre a polêmica envolvendo seu ex-marido, Rodrigo Godoy. Em seu perfil oficial do Instagram, a cantora compartilhou a mensagem de uma psicóloga nos stories e aproveitou a oportunidade para mandar uma indireta ao seu antigo parceiro.

"Chamar ela de doida agora é fácil. Difícil é assumir que você fez um estrago emocional em quem só queria responsabilidade afetiva", diz o texto de uma psicóloga. Preta, então, compartilhou o card e completou com o texto: "O algoritmo tá me entregando praticamente tudo que sinto e penso!".

Neste domingo (2), a artista também fez uma reflexão sobre a lei do retorno, destacando a importância das amizades nesse processo. No mesmo dia, ela foi vista cantando com Angélica e Carolina Dieckmann em evento do "Dança dos Famosos".

Em janeiro deste ano, Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino.