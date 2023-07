SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A internação do ator Stênio Garcia, no sábado (1º), ocorreu por um quadro de septicemia, uma infecção generalizada. O ator continua hospitalizado no Rio de Janeiro, acompanhado da mulher Mari Saade e sob supervisão da equipe médica.

A assessoria de imprensa do artista informou à reportagem que ele está sendo tratado com antibiótico intravenoso e que seus sinais vitais estão normais. Segundo a nota, esta é a segunda vez na semana que o ator vai ao hospital.

A primeira foi na quarta-feira (28), quando ele sentiu fortes dores no quadril e nas pernas, resultado de uma inflamação no nervo ciático descoberta no início do mês. Neste final de semana, com a persistência das dores, ele voltou ao médico, que descobriu a infecção por meio de exames. A cantora Preta Gil, que enfrenta um câncer de intestino, passou pelo mesmo problema.

De acordo com a médica geriatra Roberta França, a septicemia é um processo inflamatório agudo, que ocorre diante de uma infecção.

"A septicemia pode acontecer após um procedimento cirúrgico, intervenção de qualquer natureza ou até de uma ferida aberta que inflama e a pessoa não cuidou adequadamente", explica. "O corpo não consegue dar conta e tenta responder de forma mais agressiva, piorando o quadro de saúde do paciente. Nestes casos, a internação é obrigatória."

Aos 91 anos, o ator passou por um procedimento de harmonização facial. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele disse que fez a intervenção para conseguir novos papéis e voltar às telas.

A médica ressalta que idosos já têm uma imunidade comprometida e que qualquer intervenção feita no corpo pode ser invasiva. Apesar de apresentar ambos os problemas de saúde, Roberta afirma que dificilmente eles estejam associados.

"Uma inflamação no nervo ciático não ocasiona septicemia, a menos que ele já estivesse com alguma infecção, talvez até assintomática. Aí, sim, diante de algo secundário, a bactéria pode se proliferar mais rapidamente, gerando o quadro septicioso. Por isso, muito provavelmente deve existir alguma outra coisa relacionada que levou ao quadro de infecção."

Mariana Avallone, a médica que realizou o procedimento facial no ator, disse à reportagem que mantém contato com ele e que a cicatrização da operação foi boa. E que, nas últimas semanas, o artista foi ao hospital com frequência para tratar as dores que sentia.

"Não sei a causa da internação dele, mas não tem relação com a harmonização facial. Ele se machucou na academia e os exames constataram uma inflação no nervo ciático."

A geriatra afirma que o nervo ciático é o maior do corpo humano e está localizado na base da coluna, se estende para as nádegas e as pernas. As causas para a inflamação podem estar relacionadas à atividade física ou à degeneração das articulações, o que é comum em idosos.

"Exercício físico com mais peso do que se consegue suportar ou feito de maneira inadequada pode gerar dor na região. Até mesmo movimentos abruptos ou mudanças bruscas de postura podem inflamar o nervo."

A médica explica que o tratamento para a septicemia é feito com medicamento intravenoso e internação monitorada para acompanhar o quadro da evolução do paciente. Já a inflamação na coluna é tratada com antibiótico, fisioterapia e reabilitação.