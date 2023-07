SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na volta aos palcos depois de ser atingida no rosto por um celular, a cantora Bebe Rexha se precaveu e usou um óculos para cobrir a região dos olhos. No dia 18 de junho, enquanto se apresentava em Nova York, uma pessoa na plateia arremessou um aparelho, que acertou o rosto da artista. Ela caiu no chão e precisou ser socorrida pela equipe.

Já na apresentação que realizou em Los Angeles, na sexta-feira (30), ela usou uma espécie de óculos. Bebe precisou levar pontos no rosto e compartilhou fotos com o seguidores, em que aparece com a região arroxeada.

O homem acusado de ser o responsável por atirar o celular foi preso em Nova York, dois dias após o show. Ele alegou às autoridades que atingiu a cantora porque achou que seria engraçado.

Segundo o New York Post, Nicolas Malvagna, 27, se defendeu para a polícia: "eu estava tentando ver se conseguia atingir ela com o celular no fim do show porque seria engraçado". O suspeito foi preso e acusado de agressão, assédio e tentativa de agressão.