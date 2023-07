SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Maria José Sarno, ex-repórter da TV Globo e do GloboNews, morreu aos 63 anos na manhã do último domingo (2), em São Paulo. Ela ficou seis dias internada no hospital A.C. Camargo para tratar um câncer no crânio, segundo o portal G1.

O sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), no Cemitério Congonhas, em São Paulo.

Maria José Sarno começou a trabalhar na Globo nos anos 1980, onde ficou por quase 30 anos. Ela atuou como repórter, editora de texto e editora-executiva no GloboNews, antes de sair da emissora, em 2017.

Nos últimos anos, a jornalista, que também se formou em psicologia, atuou como terapeuta. Ela deixa o marido, o artista plástico Jorge Tafarel, o filho Marco Aurélio e a neta, Helena.

Repórter especial da Globo, Graziela Azevedo compartilhou uma mensagem sobre a amiga. "A repórter que enxergava a realidade com o coração generoso treinado na sua experiência com as comunidades eclesiais de base. A nossa querida colega Zezé, que reinventou a vida ensinando o melhor jornalismo para as novas gerações. Como se fosse pouco tudo o que fez e ensinou ainda foi estudar psicologia na maturidade para ajudar ainda mais gente. Lutou bravamente contra os males do corpo e descansou deixando muitos amigos e muitas histórias", escreveu.