RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Daniel Radcliffe já é papai desde o início de abril, mas o astro da franquia "Harry Porter" manteve em segredo o sexo de bebê. Agora, após três meses depois, ele e a namorada, Erin Drake, deram as boas-vindas ao primogênito do casal.

Em entrevista ao site ET, Radcliffe falou sobre a chegada da criança e como está empolgado com o momento. "É ótimo. É louco e intenso, mas ele é maravilhoso e a Erin é incrível -é um verdadeiro privilégio também ter esse tempo com ele", disse o ator à publicação nesta segunda-feira (3), revelando ao mundo que é pai de um menino.

Daniel Radcliffe também mencionou que o casal tem aproveitado bastante esse momento e anunciou que o filho se tornou um fator determinante em suas escolhas de novos projetos. "Com certeza. Ainda não afetou muito minha rotina, mas acredito que vou sentir falta dele quando voltar ao trabalho".

O ator deu a entender também que já tem planos para o final deste ano, porém não revelou detalhes sobre trabalhos e projetos. Ele despistou. "Sempre fui criterioso, mas acredito que provavelmente irei diminuir um pouco o ritmo nos próximos anos", concluiu.