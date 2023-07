CULTURA

06:00: Energia

06:30: Matéria de Capa

07:00: Cocoricó

07:15: O Diário de Mika

07:30: Peppa Pig

07:45: Kid-E-Cats

07:50: Oi, Duggee!

08:00: Quintal da Cultura

12:00: Jornal da Tarde

12:45: Peppa Pig

13:00: Kid-E-Cats

13:05: Bubu e as Corujinhas

13:15: Oi, Duggee!

13:20: Simon, o Supercoelho

13:30: Martin Manhã

13:45: Bluey

14:00: Quintal da Cultura

16:45: Turma da Mônica

17:00: O Mundo de Mia

17:30: Transformers: Cyberverse

17:45: Os Under-Undergrounds

18:15: Irmão do Jorel

18:45: O Parque de Adelin

19:00: Shaun, o Carneiro

19:20: Metrópolis

19:30: Matéria de Capa

20:00: Hiperconectado

20:30: Cartão Verde

21:00: Jornal da Cultura

22:00: Legião Estrangeira

23:00: Giro Econômico

23:30: Camarote.21

00:00: MINIDocs

01:00: Manos e Minas

02:00: Saúde Brasil

02:30: Jornal da Cultura

03:30: Cultura Retrô

04:00: Grande Teatro em Preto e Branco

05:00: Inglês com Música

SBT

06:00: Primeiro Impacto

09:30: Bom Dia & Cia - Especial de Férias

13:00: Chiquititas

14:15: Rebelde

15:20: Fofocalizando

17:20: Sortilégio

18:30: Um Refúgio para o Amor

20:00: SBT Brasil

20:45: A Infância de Romeu e Julieta

21:30: Cúmplices de um Resgate

22:45: Programa do Ratinho

00:15: The Noite com Danilo Gentili

01:15: Operação Mesquita

02:00: SBT News na TV

GLOBO

06:00: Bom Dia Praça

08:30: Bom Dia Brasil

09:30: Encontro com Patrícia Poeta

10:35: Mais Você

11:45: Praça TV - 1ª Edição

13:00: Globo Esporte

13:25: Jornal Hoje

14:45: Mulheres de Areia - Edição Especial

15:25: A Fabulosa Gilly Hopkins

17:05: Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas

18:05: Amor Perfeito

18:45: Praça TV - 2ª Edição

19:15: Vai na Fé

20:00: Jornal Nacional

20:35: Terra e Paixão

21:20: Futebol

23:30: Segue o Jogo

23:45: Que História É Essa, Porchat?

00:30: Jornal da Globo

01:20: Conversa com Bial

02:00: Vai na Fé

02:40: Vai que Cola

03:25: Vai que Cola

04:00: Hora 1

RECORD

05:00: Balanço Geral Manhã

07:00: Jornal da Record - 24h

07:05: Balanço Geral Manhã

07:30: Balanço Geral SP Manhã

08:40: Fala Brasil

10:00: Hoje em Dia

11:50: Balanço Geral

15:30: Os Dez Mandamentos

16:30: Cidade Alerta

17:10: Jornal da Record - 24h

17:15: Cidade Alerta

17:40: Jornal da Record - 24h

17:45: Cidade Alerta

18:00: Cidade Alerta

18:50: Cidade Alerta

19:55: Jornal da Record

21:00: Reis

21:45: Jesus

22:45: A Grande Conquista

00:00: Chicago Fire - Heróis Contra o Fogo

00:35: Jornal da Record - 24h

00:45: Fala que Eu te Escuto

02:00: Dicas de Amor

02:30: Palavra Amiga

03:30: A Última Porta

04:00: Nosso Tempo

04:30: Congresso para o Sucesso

05:00: Balanço Geral Manhã

REDE TV!

05:00: Igreja Internacional da Graça de Deus

08:30: Ultrafarma

09:00: Manhã do Ronnie

09:30: Manhã do Ronnie

10:25: Vou te Contar

11:50: Igreja Batista do Avivamento

12:30: Eleve

13:00: Igreja Universal do Reino de Deus

15:00: A Tarde É Sua

17:00: Igreja Universal do Reino de Deus

18:00: Hora de Ação

19:20: RedeTV! News

20:30: Igreja Internacional da Graça de Deus

21:30: TV Fama

22:30: SuperPop

23:45: Teste de Fidelidade

01:00: Leitura Dinâmica

01:40: Amaury Jr.

02:30: A Hora do Zap

03:00: Igreja da Graça no Seu Lar

05:00: Igreja Internacional da Graça de Deus

GAZETA

06:00: Igreja Universal do Reino de Deus

07:00: Programa Pago

08:15: Programa Pago

09:15: Programa Pago

10:15: Ateliê na TV

11:00: Revista da Cidade

12:30: Você Bonita

14:00: Mulheres

18:00: Gazeta Esportiva

19:00: Jornal da Gazeta

20:00: Igreja Universal do Reino de Deus

22:00: Programa do Ramy

22:08: Programa Pago

23:00: Mensagens de Paz e Vida

01:00: Programa Pago

04:00: Programa Pago

BAND

06:00: Show da Fé

08:00: Bora Brasil

09:00: Bora Brasil

09:25: The Chef com Edu Guedes

11:00: Jogo Aberto

12:00: Jogo Aberto - Debate

13:00: Os Donos da Bola

14:30: Melhor da Tarde com Cátia Fonseca

16:00: Brasil Urgente

18:50: Brasil Urgente

19:20: Jornal da Band

20:30: Faustão na Band

22:00: Valor da Vida

23:00: Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento

00:45: Jornal da Noite

01:40: Que Fim Levou?

01:45: Esporte Total

02:40: + Info

03:00: Jornal da Band

04:00: 1º Jornal