SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donizete Pantera, ex-jogador de Botafogo e Vasco, teve sua Land Rover Velar, avaliada em mais de R$ 500 mil, recuperada. O veículo havia sido roubado na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, por homens armados. Após uma troca de informações, equipes da Polícia Civil localizaram o carro na Comunidade do Fogo Cruzado, no Complexo da Maré (RJ).

Segundo a assessoria de imprensa de Donizete, os celulares e todos os documentos que estavam dentro do veículo no momento do roubo também foram recuperados. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o assalto.

O carro blindado não possuía seguro devido aos altos custos. No entanto, conforme a assessoria de Pantera, um plano de seguro já foi adquirido pelo ex-atleta.

Estávamos na luta para buscar o carro e quero agradecer aos nossos policiais. Nossa polícia luta por nós. É um bem, uma lata, mas eu chorei muito, pelo sufoco que passamos no dia a dia. Só agradeço aos heróis", disse ele em vídeo.