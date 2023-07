ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ídolo de times como Flamengo e Corinthians, onde fez os dois gols do título da Copa Libertadores do clube em 2012, o ex-jogador Emerson Sheik é o mais novo contratado da CNN Brasil. Ele assinou com a emissora nesta terça-feira (4) e vai do DominGol com Benja, bate-papo esportivo dominical que será apresentado por Benjamin Back. O programa estreia no próximo domingo (9), às 13h.

A contratação de Benja pela CNN Brasil é uma aposta para entrar na disputa de audiência com a Jovem Pan News, que investe em esporte nas tardes de domingo. Em 2021, o comentarista chegou a negociar um programa no canal de notícias de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, mas teve o negócio vetado pelo SBT por causa da transmissão da Jovem Pan na TV aberta em antenas parabólicas.

Além de Sheik, outros dois nomes participam da bancada de comentaristas. Maurício "Mano" Borges, fiel escudeiro de Benja desde o início dos anos 2000, também foi contratado, assim como Kléber Gladiador, que tem passagens por Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Kléber já trabalha com Benja no Papo Reto, projeto que ele comanda em seu canal no YouTube diariamente.

Para atuar na CNN Brasil, Sheik foi liberado pelo SBT, onde é comentarista do Arena, ex-programa de Benja na TV aberta. O mesmo vale para Mano, que seguirá na emissora de Silvio Santos. O DominGol marca o retorno de Benjamin Back para a TV por assinatura após um hiato de dois anos e meio.

Entre 2014 e 2020, ele foi apresentador do Fox Sports Rádio, programa de debates que liderava a audiência na hora do almoço com opiniões acaloradas sobre as quatro linhas. Benja saiu do programa pouco antes do seu fim por causa da fusão entre Disney e Fox, que o obrigava a ter contrato de exclusividade.