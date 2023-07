SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maura Miranda, primeira apresentadora negra de telejornal do Espírito Santo, morreu nesta segunda-feira (3), aos 72 anos. A informação foi confirmada pelo Sindijornalistas (Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo).

A jornalista estava internada desde junho no Hospital Jayme dos Santos Neves.

Maura apresentou o telejornal principal da TV Gazeta, onde trabalhou de 1977 a 1987. Depois, seguiu na TV Vitória até 1994.

Ela também foi assessora de imprensa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Maura se aposentou em 2012.

O enterro da jornalista acontece nesta terça-feira (4), no Cemitério do Bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde nasceu.