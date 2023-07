SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Gramado anunciou os filmes selecionados para sua 51ª edição. O evento, um dos principais de cinema do Brasil, abrirá no dia 12 de agosto com o filme "Retratos de Fantasmas", de Kleber Medonça Filho, que será exibido fora da competição. O festival se estende até 19 de agosto.

Alice Braga vai ser homenageada com o Kikito de Cristal, que destaca nomes do cinema latino-americano, e Laura Cardoso e Léa Garcia receberão o Troféu Oscarito, entregue a grandes nomes nacionais da sétima arte.

Mais de mil títulos foram inscritos para participar do evento. Desses, foram escolhidos seis longas de ficção e seis de documentário brasileiros, além de cinco longas e 23 curtas gaúchos.

Confira os filmes selecionados para disputar o troféu Kikito:

LONGAS BRASILEIROS

"Angela", de Hugo Prata

"O Barulho da Noite", de Eva Pereira

"Uma Família Feliz", de José Eduardo Belmonte

"Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry

"Mussum, o Filmis", de Silvio Guindane

"Tia Virgínia", de Fabio Meira

DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS

"Anhagabaú", de Lufe Bollini

"Roberto Farias - Memórias de um cineasta", de Marise Farias

"Luis Fernando Verissimo - O filme", de Luzimar Stricher

"Da Porta pra Fora", de Thiago Foresti

"Memórias da Chuva", de Wolney Oliveira

LONGAS GAÚCHOS

"Céu Aberto", de Elisa Pessoa

"Um Certo Cinema gaúcho de Porto Alegre", de Boca Migotto

"Sobreviventes do Pampa", de Rogério Rodrigues

"Hamlet", de Zeca Brito

"O Acidente", de Bruno Carboni

CURTAS GAÚCHOS

"As Ondas", de Leandro Engelke e Richard Tavares

"Aurora", de Bruna Ueno

"Carcinização", de Denis Souza

"Fitoterapia", de Eduardo Piotroski

"Flora", de Ana Moura

"O Tempo", de Ellen Correa

"Os Féders vão Dormir", de Eder Ramos

"Restaurante", de Leonardo da Rosa

"Sabão Líquido", de Fernanda Reis e Gabriel Faccini

"Meu Nome é Leco", de Diana Mesquita e Marina Falkembach

"Centenário da Minha Bisa", de Cristyelen Ambrozio

"Glênio", de Luiz Alberto Cassol

"Livra-me", de Felipe da Fonseca Peroni

"Messi", de Henrique Lahude e Camila Acosta

"Nau", de Renata de Lélis

"Colapso Terra em Chamas", de Lucas Tergolina e Matheus Melchionna

"Combustão Espontânea", de João Werlang e Pedro Bournoukian

"Rasgão", de Victor Di Marco e Márcio Picoli

"Concha de Água Doce", de Lau Azevedo e João Pires

"Concorso Internazionale", de Bruno de Oliveira

"Eu Tibano", de Diego Tafarel e Zé Corrêa

"Fiar o Vento", de Mari Moraga

"Tremendo Trovão", de Rubens Fabricio Anzolin