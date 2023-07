SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de saúde do dramaturgo Zé Celso, do Teatro Oficina, já não é mais grave, segundo sua sobrinha, Beatriz Corrêa. Ele teve 40% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento, no bairro paulistano do Paraíso, na madrugada desta terça-feira.

"Seu pulmão está bom e ele está sedado", afirmou Corrêa à Folha. "A orientação é aguardar para ver como o corpo vai reagir às medicações. Foram queimaduras de segundo grau na maior parte do corpo."

Corrêa também disse que seu tio está sendo acompanhado por uma equipe de cirurgiões plásticos, mas ainda não passou por nenhuma intervenção. Ele está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Na tarde desta terça, o cheiro de fuligem, que sujou as janelas, ainda era forte em frente ao prédio. Uma idosa que é vizinha de Zé Celso disse que sentiu o odor assim que acordou. Ela conta que se questionou se o fogo seria no próprio apartamento, mas então percebeu que se tratava do imóvel vizinho.

O porteiro, que preferiu não se identificar, afirmou que apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido no prédio. À imprensa, Pascoal da Conceição, ator e amigo do dramaturgo, disse que o artista estava trabalhando durante a noite com o livro "A Quedo do Céu".

Perto do amanhecer, Zé Celso teria ligado o aquecedor do quarto e ido dormir. O incêndio teria começado devido a uma pane no aparelho e se espalhado rapidamente para a sala em razão da grande quantidade de livros no imóvel.