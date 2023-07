RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Octacampeão do torneio de Wimbledon, o ex-tenista Roger Federer foi homenageado na abertura da temporada 2023 nesta terça-feira (4). O suíço recebeu palmas do público ao entrar na tribuna de honra da quadra principal da tradicional competição disputada na grama, em Londres. Ele, que se aposentou em 2022, sentou entre a princesa Kate Middleton e a mulher Mirka. E a interação do trio foi um show à parte.

A princesa de Gales deu uma efusiva e calorosa recepção para Federer, que retribuiu a gentileza. Só que o mesmo não aconteceu com a sua companheira. Mirka foi flagrada fechando a cara por várias vezes enquanto Kate e Roger conversavam. Ela chegou a virar o rosto ao receber o carinho do marido, dando sinais de que o clima não estava muito bom entre eles.

Na semana anterior do início do torneio, Federer e Kate Middleton participaram juntos de um treinamento com jovens boleiros de Wimbledon. A mulher do príncipe William é reconhecidamente uma entusiasta do tênis e teve inclusive seu estilo de jogo elogiado pelo suíço, quando "bateram uma bolinha" recentemente.

Durante a cerimônia de abertura do torneio, Mirka provavelmente deve ter se lembrado de quando, em 2017, Kate quebrou o protocolo e deu três beijos nas bochechas de Roger Federer por sua oitava conquista em Londres. Além da princesa de Gales, outros convidados ilustres também estavam presentes no evento, como o príncipe Michael de Kent e sua filha Lady Gabriella, o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron e sua esposa Samantha.