RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, e a ex-jogadora de vôlei Key Alves estão se conhecendo melhor. A informação foi confirmada pela assessoria da sister participante de BBB 23, da Globo, nesta terça-feira (4), logo após especulações dos internautas sobre um possível relacionamento entre os dois devido a uma publicação em seus respectivos perfis.

Vini e Key compartilharam fotos de um quarto de hotel em São Paulo na noite anterior, e os seguidores apontaram semelhanças nas imagens, como guarda-chuva verde e a posição do cofre preto no armário em ambos os registros. A postagem viralizou e o suposto casal acabou sendo shippado. A reportagem procurou a assessoria do jogador, que não confirmou nem desmentiu a notícia: "Ele não vai dar entrevista".

O jogador, que foi vítima de racismo durante o jogo entre Real e Valencia, em maio, segue aproveitando o fim das suas férias no Brasil e em breve retornará para a Espanha para iniciar a pré-temporada. Neste ano, Vini Jr vestirá a icônica camisa 7 do clube, que pertenceu a alguns craques do time, como Cristiano, Butragueño e Raúl. O atacante brasileiro será a principal figura da equipe madrilenha.