ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Recém-nomeada vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti está em Brasília (DF) desde a última terça (4) para uma agenda positiva com o Governo Federal. Ela se encontrará com políticos e autoridades para se apresentar como nova diretora-forte da empresa. As conversas foram intermediadas por Alessandra Gama, diretora da sucursal do SBT no Distrito Federal.

Daniela está acompanhada de Patricia Abravanel, sua irmã e apresentadora da emissora, sem a presença de outros executivos. Segundo apurou a Folha de S.Paulo, ela irá conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fora de sua agenda oficial nesta quarta (5). Além disso, ela terá conversas com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) nas próximas horas.

Já na terça à noite, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, se encontrou com Daniela Beyruti. A pasta que Pimenta ocupa é responsável pelo direcionamento e distribuição de verbas publicitárias em campanhas do Governo.

O encontro entre Daniela e políticos não tem a ver com dificuldades financeiras do SBT. Mesmo com o mercado de televisão em dificuldades, a ideia de Daniela é estreitar relações e esquecer rusgas antigas. Ao mesmo tempo, ela quer se apresentar como nova executiva. Durante o antigo governo Jair Bolsonaro (2019-2022), apresentadores do SBT o apoiaram publicamente.

Na última segunda (3), Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do programa A Praça é Nossa, criticou Lula e elogiou Bolsonaro durante entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura. Ratinho também já fez elogios públicos fervorosos e críticas para Lula. Patrícia Abravanel é casada com Fábio Faria, que foi ministro das Comunicações de Bolsonaro.

Além da agenda de Daniela, a jornalista Débora Bergamasco, setorista de política do SBT em Brasília, vai gravar na próxima quinta (6) de manhã uma entrevista com Lula para exibição no SBT Brasil, principal telejornal da emissora, comandado por Marcelo Torres e Márcia Dantas. A intenção é falar da realidade atual do Brasil e projetar futuras ações governamentais.

Procurado pela Folha de S.Paulo, o SBT afirmou apenas que Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel estão em Brasília e confirmou os encontros. A entrevista de Lula para a emissora também foi confirmada. O ministro Paulo Pimenta não respondeu aos contatos feitos até o fechamento da reportagem.