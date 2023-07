BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), interrompeu na manhã desta quarta-feira (5) as articulações para destravar a reforma tributária e recebeu na residência oficial Daniela Beyruti e Patricia Abravanel, filhas de Sílvio Santos, dono do SBT.

Daniela Beyruti tornou-se vice-presidente do SBT em abril e está em sua primeira viagem para Brasília desde então para um ciclo de encontros com políticos.

Na reunião com Lira, que não constava da agenda oficial do presidente da Câmara, eles falaram sobre concessões de TV.

Depois, Lira retomou suas reuniões para tentar viabilizar a semana de esforço concentrado para votação de pautas econômicas. Ele chamou para a residência oficial líderes partidários para tentar acertar textos da reforma tributária e do projeto que retoma o voto de qualidade no Carf, que tranca a pauta da Câmara e impede a votação do arcabouço fiscal.

Na agenda de Daniela Beyruti e Patricia Abravanel, além de Lira também constam Paulo Pimenta, ministro das Comunicações, com quem estiveram na terça-feira (4), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).