SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Celso Martinez Corrêa, 86, teve mais de 50% do corpo queimado após um incêndio atingir o apartamento do dramaturgo, em São Paulo.

Há quase 60 anos, o artista já havia enfrentado um grave incêndio, que destruiu o Teatro Oficina, hoje renomeado como Teatro Oficina Uzyna Uzona.

O INCÊNDIO

Na manhã de 31 de maio de 1966, um curto-circuito no teto deu origem a um foco de incêndio no teatro. A história foi resgata pelo jornal O Globo.

Segundo a investigação, o fogo se espalhou pelo forro, fagulhas caíram sobre as poltronas e as chamas consumiram tudo. Em entrevista à Veja, Zé Celso atribuiu o incêndio aos militares que perseguiam o grupo.

Os bombeiros só conseguiram evitar que o fogo se alastrasse a outros endereços, mas nada restou do local. O prejuízo não foi maior porque o aparelho de som e dez refletores foram retirados alguns dias antes.

Conforme publicado pelo O Globo em 1º de junho de 1966, 80 artistas se reuniram em frente ao teatro na manhã seguinte.

Ficou acordado que seriam realizados dois espetáculos para reunir a verba para reconstruir o prédio: um musical, sob orientação de Ary Toledo, e um humorístico, dirigido por Jô Soares.

Reformado, o prédio foi reinaugurado em setembro de 1967. Depois do incêndio, o Teatro Oficina viveu sua melhor fase, como com a peça "O rei da vela", que se tornou sucesso internacional.

O estilo de Zé Celso irritava o regime militar e seus apoiadores. Com o espetáculo "Roda Viva", de Chico Buarque, em 1968, conservadores chegaram a agredir o elenco e destruir o cenário no Teatro Princesa Isabel, no Rio.

A censura proibiu a encenação da peça, que só foi remontada em 2019.

Em 1974, Zé Celso foi preso e torturado por agentes da repressão. Ficou 20 dias na cadeia e, após ser liberto, exilou-se em Portugal. Só voltou ao Brasil quatro anos depois, quando a ditadura já se abrandava.

O dramaturgo foi anistiado pelo Ministério Justiça apenas em 2010. No mesmo ano, recebeu uma indenização e passou a receber pensão vitalícia do Estado, como forma de reparação dos danos sofridos.

O QUE ACONTECEU

O apartamento do ator foi atingido por um incêndio. O imóvel fica localizado no bairro do Paraíso, na capital paulista.

O diretor precisou ser internado. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o dramaturgo teve muitas queimaduras e está em estado grave.

Beatriz Corrêa, sobrinha de Zé Celso, disse que ele foi submetido a uma cirurgia: "Está na UTI. Ele precisou ser intubado. Apesar de a situação ser grave, fomos informados de que ele está estável, mas não sabemos detalhes", informou.

Os outros três moradores da casa, entre eles o marido do diretor, Marcelo Drummond, "estão em observação" por causa da inalação de fumaça.

O cachorro de estimação do ator, chamado "Nagô", está em uma clínica veterinária em observação.