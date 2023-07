SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A peça "Tom na Fazenda", produção brasileira que virou um fenômeno e recebeu prêmios nacionais e internacionais, vai estender sua temporada em SP. Os ingressos das apresentações no Teatro Vivo já esgotaram. A produção, então, fechou mais dois meses de apresentações no Teatro Faap, de 9 de agosto até 28 de setembro, às quartas e às quintas-feiras.

A segunda temporada vai acontecer ao mesmo tempo que a turnê, já agendada no segundo semestre, pelo Norte e Nordeste, nos finais de semana entre os meses de agosto e novembro.

"Tom na Fazenda" é uma peça escrita em 2009 pelo canadense Michel Marc Bouchard, que ganhou os palcos do Québec dois anos depois. O diretor Xavier Dolan, seu conterrâneo, adaptou o texto para o cinema em 2013, tornando a história ainda mais conhecida. Depois, o ator Armando Babaioff se encantou pelo filme e decidiu fazer uma adaptação teatral para o português.

"Nós queríamos muito estender a temporada em São Paulo e essa foi a forma que encontramos de continuar em cartaz na cidade e prosseguir com os compromissos já pré-agendados, mas em breve vamos investir em mais uma nova temporada aqui, aos finais de semana", diz Babaioff.

