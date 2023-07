SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Raia, 56, gravou um vídeo nas redes sociais para se desculpar pelas declarações consideradas capacitistas no programa Mais Você da última terça-feira (4). Na ocasião, utilizou o termo "bando de retardados" para descrever como ela e o marido se sentiam ao acompanhar o desenvolvimento do filho pequeno.

"Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder. [...] A gente parece um bando de retardados", disse, referindo-se à forma como ela e Jarbas Homem de Mello redescobrem o lado infantil ao brincarem com o caçula.

Após críticas, Claudia se retratou. "Estou aqui para pedir desculpas por uma palavra indevida que usei no Mais Você. Estamos aprendendo todos os dias a usar as palavras devidamente. É sempre bom ter vocês mostrando para a gente o que é certo e o que é errado", declarou.

Apesar do tom descontraído da conversa, a declaração de Claudia Raia na atração matutina da Globo não foi bem recebida por muitos usuários nas redes sociais. Várias pessoas no Twitter criticaram o uso da palavra "retardado" pela atriz, considerando-a ofensiva para aqueles diagnosticados com alguma condição intelectual especial, e lamentaram sua escolha de expressão.

"Isso me machuca tanto quando as pessoas usam sem saber que está errado. Já cheguei a discutir por causa disso. É uma palavra tão pesada, tão ofensiva", apontava uma das críticas.