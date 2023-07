SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da experiência singular que é ver uma peça no Teatro Oficina Uzyna Uzona presencialmente, vários dos espetáculos montados pelo grupo comandado por Zé Celso estão disponíveis na íntegra na página da companhia no YouTube.

Está lá, por exemplo, a icônica "O Rei da Vela", marco das artes cênicas no Brasil, na versão lançada em 1982, mas gravada uma década antes. No elenco, Renato Borghi faz o agiota Abelardo 1º, que deseja ascender socialmente e metralha quem aparece em seu caminho.

Também integram o acervo digital "Cacilda!", "Os Sertões", "Pra Dar um Fim no Juízo de Deus", "Vento Forte", "Bacantes", "Cypriano e Chantalan", "Os Bandidos", "Avá - Até que os Ventos Aterrem" e "Cacilda y Carmen".

Entre os 44 vídeos da playlists de espetáculos estão, ainda, filmes experimentais, performances e materiais de arquivo do Oficina.

Zé Celso está internado desde terça-feira (4), após sofrer queimaduras em 53% de seu corpo durante um incêndio em seu apartamento. Ele está na UTI do Hospital das Clínicas e seu estado é grave, mas médicos, familiares e amigos continuam otimistas quanto à recuperação do dramaturgo e diretor.

O INCÊNDIO NO APARTAMENTO DE ZÉ CELSO

Na tarde desta terça, o cheiro de fuligem, que sujou as janelas, ainda era forte em frente ao prédio. Uma idosa que é vizinha de Zé Celso disse que sentiu o odor assim que acordou. Ela conta que se questionou se o fogo seria no próprio apartamento, mas então percebeu que se tratava do imóvel vizinho.

O porteiro, que preferiu não se identificar, afirmou que apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido no prédio. À imprensa Pascoal da Conceição, ator e amigo do dramaturgo, disse que o artista estava trabalhando durante a noite com o livro "A Queda do Céu".

Perto do amanhecer, Zé Celso teria ligado o aquecedor do quarto e ido dormir. O incêndio teria começado devido a uma pane no aparelho e se espalhado rapidamente para a sala em razão da grande quantidade de livros no imóvel.