RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intérprete do detetive Elliot Stabler, da série "Law & Order: Special Victims Unit", Christopher Meloni virou garoto-propaganda de uma marca americana de meias masculinas e surpreendeu os fãs ao estrelar uma campanha, no mínimo, ousada. No vídeo, que circula nas redes, o ator exibe sua rotina em casa usando apenas o acessório.

O vídeo começa com Meloni, 62, deitado na cama sob os lençóis. "Ei. Chegue mais perto. Quero mostrar a mágica debaixo dessas cobertas. "Vou revelar a grandiosidade... das minhas meias", brinca o ator no início do comercial.

A propaganda continua com Meloni nu, exibindo alguns modelos de meias coloridas. Enquanto cozinha, por exemplo, ele bate os ovos e coloca os pés na bancada para mostrar os modelos coloridos das meias. A edição intencionalmente borrada oculta as partes íntimas do ator. "Nunca tiro essas belezinhas", diz ele. "É melhor do que estar nu. Por quê? Porque o nude só vem em uma cor."

Christopher Meloni tem dois filhos de seu casamento com a designer de produção Doris Sherman Meloni. Além de seu trabalho em 'Law & Order', ele também tem no currículo filmes como 'O Homem de Aço' (2013), '42 - A História de Uma Lenda' (2013) e 'Os 12 Macacos' (1995).