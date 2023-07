RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro, 93, usou o Instagram para homenagear Zé Celso, 86, dramaturgo internado após incêndio em seu apartamento na cidade de São Paulo.

"Você vai sair dessa crise. Sua energia é inesgotável. Você é uma força sagrada da nossa resistência criativa. Você vencerá este momento", publicou a atriz.

Outros famosos como Rainer Cadete, no ar em "Terra e Paixão" e Kelzy Ecard, atriz de "Todas as Flores", além de admiradores do dramaturgo, também deixaram mensagens de solidariedade na postagem de Fernanda.

O QUE ACONTECEU?

O apartamento do diretor Zé Celso foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou às 8h04. Onze viaturas atenderam a ocorrência.

O diretor foi internado no Hospital das Clínicas, no bairro Cerqueira César, teve 53% do corpo queimado e está em estado grave.

Os outros três moradores da casa, entre eles o marido do diretor, Marcelo Drummond, estão em observação devido à inalação de fumaça.

O cachorro de estimação do ator, chamado "Nagô", já teve alta da clínica veterinária.