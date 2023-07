SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comer e beber ao som de música ao vivo é, definitivamente, um programa que o paulistano ama. Prova disso é a nova leva de estabelecimentos, surgidos de um ano para cá, que já nasceram com cardápio musical -ainda que clássicos como o Bar do Alemão, tradicional reduto boêmio da capital paulista que dedicou cinco décadas de existência ao choro, samba e outros gêneros da música popular, anunciem seu fim.

Entre os mais recentes estão o Primo Piano, dentro do novo Hotel Qoya, no Paraíso, o Bar do Vaticano, que o chef Erick Jacquin escondeu no subsolo do restaurante Lvtetia, no Jardim Paulista, o bar À Mercê, na Praça da República, e a Eulália Casa de Samba, na Vila Olímpia.

Embora o couvert artístico já não seja regra, a cobrança ainda é comum na maioria dos estabelecimentos. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a prática é legal, desde que os músicos estejam, de fato, no local -show em telão não vale.

Os dias e horários das apresentações e o valor do couvert artístico devem ser informados em local visível, logo na entrada do estabelecimento e no cardápio, caso contrário o cliente não pode ser obrigado a pagar.

Outra recomendação importante: a taxa de 10%, relativa ao serviço, não pode ser calculada sobre o couvert artístico -o correto é discriminá-lo só no fim da conta.

O roteiro a seguir contempla todo tipo de ambiente e repertório, de standards do jazz à bossa nova estilo "um banquinho, um violão", passando por samba de raiz e chorinho.

À MERCÊ

No misto de mercearia, cafeteria e bar de vinhos, o Bar do Bunker fica no subsolo, onde duos de jazz se apresentam às quintas, a partir das 19h30 -são apenas 14 lugares e a reserva é confirmada com o pagamento antecipado do couvert artístico. Nos fins de semana, a música ao vivo rola na calçada, onde também há mesas. Sábado tem jazz, forró de rabeca, MPB e samba, a partir das 19h; domingo é dia de chorinho, a partir das 13h. Vinhos como o tinto nacional Pizzato Allumé Pinot Noir (R$ 140) escoltam a tábua de queijos e embutidos (R$ 110, para dois).

Praça da República, 119, Centro, Instagram @amerce.sp. Couvert artístico R$ 15

BAMBU

Durante a semana, tem música ao vivo no almoço e no jantar. Cada estilo tem seu dia: jazz às terças, blues às quartas, soul às quintas e pop às sextas. No sábado, as apresentações de MPB e pop rock acontecem sem intervalo, das 12h à 1h, enquanto os domingos são exclusivos da MPB (12h às 17h). Drinques assinados pelo mixologista Marcelo Serrano, como o moscow mule com espuma de gengibre (R$ 36), abrem caminho para pratos como o grelhado de frutos do mar com abacaxi, arroz e legumes (R$ 450, para três pessoas).

Av. Moreira Guimarães, 299, Indianópolis, Instagram @restaurantebambuoficial. Couvert artístico: não é cobrado

BAR DO VATICANO

Inaugurado em agosto de 2022, ocupa o subsolo do restaurante Lvtetia, do chef Erick Jacquin. São apenas 50 lugares. Às sextas e sábados, as apresentações de jazz, soul e pop rock começam às 22h. Até a última semana de junho, estão programados shows de samba com Ivo Meirelles, às quartas (entrada a R$ 150), e de jazz com Tony Gordon, às quintas (entrada a R$ 170). Drinques clássicos (a partir de R$ 35) e tartar de filé-mignon com fritas (R$ 90) compõem o reduzido menu.

R. da Consolação, 3585, subsolo, Jardim Paulista, Instagram @bardovaticanojacquin. Couvert artístico R$ 90

CAZECO

No espaço multicultural, apresentações artísticas e exposições fotográficas são o foco principal. A programação musical varia -vai dos DJs tocando música brasileira, reggae e hip hop às rodas de samba, que costumam acontecer aos sábados. O enxuto cardápio inclui a tábua de boteco, com picanha suína curada, queijo temperado, azeitonas, tremoços e amendoim (R$ 55), e a caipirinha de limão (R$ 25).

Barão do Bananal, 246, Pompeia, Instagram @cazecosp. Couvert artístico R$ 10 (opcional)

DASIAN

A casa ocupa o térreo do edifício B32 e alia cozinha asiática contemporânea e ambiente para ver e ser visto -aos sábados, o salão entra no ritmo de balada com DJs convidados, sempre das 19h às 23h. O menu, a cargo do chef Flavio Miyamura, vai dos sushis premium (a partir de R$ 38) aos noodles (R$ 80), passando por iguarias como o pato laqueado de Pequim (R$ 310).

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi, site dasian.com.br. Couvert artístico: não é cobrado

EULÁLIA CASA DE SAMBA

Aberto em novembro de 2022, homenageia tias baianas, mães de santo e sambistas. As apresentações e rodas de samba costumam acontecer nas noites de sexta e nas tardes de sábado e domingo -os horários variam e são divulgados pelo Instagram. Comidinhas como buraco quente (R$ 28) e bolovo (R$ 16) acompanham batidas (R$ 12) e drinques como rabo de galo (R$ 16).

Cavazzola, 64, Vila Olímpia. Instagram @eulaliasamba. Couvert artístico R$ 10 a R$ 15

EXQUISITO

O repertório latino-americano combina com os mojitos (R$ 35) e o chilli da casa, com carne, guacamole, tortillas e nachos (R$ 62). A programação começa na quarta, com o grupo Quimbara (20h às 22h30). Às quintas, no mesmo horário, o grupo Triptico toca músicas caribenhas. Aos domingos, a partir das 16h, se alternam bandas convidadas.

R. Artur de Azevedo, 2079, Pinheiros. Instagram @barexquisito. Couvert artístico R$ 12

GATTOFIGA PIZZA BAR

A casa de esquina tem jazz e MPB ao vivo, às quartas e domingos, sempre das 19h às 22h -a calçada, onde as mesas ficam ao lado de aquecedores, são o melhor lugar para curtir a música dos duetos e trios convidados. Do forno saem pizzas ao estilo napolitano. A gattofiga, de burrata, pesto e nozes (R$ 73), acompanha drinques clássicos como negroni (R$ 41).

R. Luis Góis, 1625, Vila Mariana; Instagram @gattofigapizzabar. Couvert artístico R$ 15

GIOIA

Jazz, blues e pop se alternam no menu musical do piano bar. O prato salmon tower, de salmão defumado com crème fraîche e blinis (R$ 96), pode ganhar uma porção de caviar (R$ 420, 15 g). A dose de old fashioned sai por R$ 62. A casa recomenda que os clientes façam reserva e, para tanto, cobra uma taxa de R$ 100, estornada no ato da chegada, ou em caso de desistência, desde que comunicada até 12h do mesmo dia.

R. Doutor Melo Alves, 301, Jardim Paulista, site gioiasaopaulo.com. Couvert artístico não é cobrado

O BRISKET

Aos sábados, das 14h às 17h, apresentações de voz e violão, com repertório de MPB, embalam o consumo de carnes defumadas, como o brisket com batata assada (R$ 178, 600 g). A casa também prepara carnes na brasa e sanduíches, para combinar com chopes artesanais (a partir de R$ 13).

R. Armando Penteado, 44, Higienópolis; Instagram @obrisket. Couvert artístico R$ 25

PICCO

O bar leva a música ao vivo tão a sério que acaba de lançar o Selo Vitrine, gravadora de música instrumental e b eats que documenta a obra dos jovens artistas que se apresentam por lá. De terça a quinta, DJs convidados se apresentam com discos de vinil. Às sextas e sábados, duos e trios de jazz instrumental entram em cena, enquanto os domingos são dedicados aos solos de jazz ao piano. Vinhos naturais ou coquetéis como o geraldo errado (R$ 36), de espumante de caju, vermute tinto, Campari e cítricos, acompanham pizzas ao estilo napolitano (R$ 40 a R$ 60).

R. Lisboa, 294, Pinheiros; Instagram @o.picco. Couvert artístico não é cobrado

PRIMO PIANO

Desde março, a casa de cozinha italiana, comandada por Paulo Zegaib, do grupo Dinho's, funciona no lobby do também recém-inaugurado Hotel Qoya São Paulo. Nas Quintas Musicais, sempre das 20h às 22h30, o piano de cauda é aberto mas o repertório a cargo de Mariana Lobato também abre espaço para outros instrumentos. O menu lista clássicos como o fettuccine Cipriani com molho de trufas (R$ 78).

Al. Santos, 86, 1º andar, Paraíso, Instagram @primopianocucina. Couvert artístico não é cobrado

QUINTANA BAR

Aos sábados, das 13h às 17h, a feijoada (R$ 89) é embalada por samba de raiz e chorinho ao vivo. Nas noites de quinta-feira, das 19h às 22h, o repertório é do grupo de pagode Amigos do Quintana.

Alessandro Volta, 151, Brooklin; Instagram @quintana_bar. Couvert artístico R$ 20

O bar Quintana serve esta criação de Marcos Livi, o Chá do Quintana, que tem vodca com infusão de baunilha, infusão de chá de camomila, infusão de gengibre, SKY HALL GARDEN

No gastrobar com espaço pet friendly ao ar livre, o saxofonista Danúbio Panjo ta se encarrega da trilha sonora pop -ele se apresenta às quintas (20h às 22h) e domingos (11h às 13h). Drinques clássicos (R$ 42) abrem o apetite para pratos como o tortellini de vôngole e ricota (R$ 74).

R. Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista, Instagram @skyhallgarden. Couvert artístico não é cobrado

VASTO

A música ao vivo rola até na hora do almoço -a partir das 13h, grupos como o Soul Trio se encarregam da trilha sonora. À noite, o repertório se alterna entre jazz, blues, pop clássico e hits românticos. Da cozinha, saem carnes como o T-bone com 550 g, acompanhado de cole slaw e batata palha (R$ 239). Vinhos de rótulos próprios, produzidos na Itália, custam a partir de R$ 99.

R. Haddock Lobo, 1573, Jardim Paulista; Instagram @vastorestaurante. Couvert artístico R$ 15

VINO!

Toda sexta, a partir das 19h30, o cantor e violonista Alysson Martins interpreta clássicos do pop, MPB, rock nacional e internacional. Para acompanhar pratos como o risoto de bacalhau ao vinho do Porto (R$ 59), ou porções como a de mexilhões com fritas (R$ 79), há vinhos em taça a partir de R$ 18.

R. Guaipa, 880, Vila Leopoldina, Instagram @vinoleopoldina. Couvert artístico R$ 15