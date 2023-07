RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora CoCo Lee, dubladora de Fa Mulan na versão em mandarim da animação "Mulan", da Disney (1998), e que interpretou músicas do clássico, morreu aos 48 anos.

Ela morreu após ser hospitalizada depois de uma tentativa de suicídio, no último domingo (2). CoCo foi levada às pressas para unidade hospitalar e o seu quadro era crítico, pois ela estava em coma, disseram as irmãs, Carol e Nancy Lee, no Facebook, nesta quarta-feira (5).

As irmãs também afirmaram que CoCo tinha depressão há anos, mas apresentou uma piora nos últimos meses: "Embora CoCo tenha procurado ajuda profissional e feito o possível para combater a depressão, infelizmente, aquele demônio dentro dela levou a melhor sobre ela", lamentaram Carol e Nancy.

Em um post no Facebook, as irmãs destacam a carreira de Coco, que completaria neste ano 30 anos de trabalho. "Ela ganhou inúmeros elogios internacionais com as canções mais vendidas e deixou o público com uma impressão surpreendente de suas excelentes apresentações ao vivo. CoCo também é conhecida por ter trabalhado incansavelmente para abrir um novo mundo para os cantores chineses no cenário musical internacional, e ela fez de tudo para brilhar para os chineses. Estamos orgulhosos dela!."

Nascida em Hong Kong, CoCo lançou 18 álbuns de estúdio, dois ao vivo e cinco compilações, sendo o último o "You & I", lançado em 2019. Ela ficou conhecida por interpretar "Reflection", em "Mulan", e "A Love Before Time", em "O Tigre e o Dragão". A cantora foi a primeira artista chinesa a se apresentar no Oscar, cantando ao vivo "A Love Before Time".

Carol e Nancy também escreveram uma homenagem para a irmã: "Como família da CoCo, somos muito gratas e honradas por ter uma irmã tão excelente e excepcional. Somos gratas a Deus por nos dar um anjo tão bondoso. Agora sabemos que ela foi para um lugar mais feliz e não sofre mais de depressão. Confiamos que Deus cuida do melhor interesse dela! Agora, nossa maior responsabilidade é cuidar bem da nossa mãe idosa. Espero que todos orem por esta pobre velhinha e nos deem tempo e privacidade na cura."

Elas acrescentam: "Esperamos que todos não apenas sintam falta de CoCo, mas também compartilhem seu sorriso brilhante, tratem as pessoas com sinceridade e transmitam bondade e amor a todos ao nosso redor, e continuem o desejo de CoCo de deixar todos ao redor sentirem seu amor e felicidade ."

A cantora deixa o marido, o bilionário canadense Bruce Rockowitz, e uma filha de um casamento anterior.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.