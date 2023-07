SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) homenageou o diretor de teatro Zé Celso, fundador do Teatro Oficina, por onde diversos artistas começaram a carreira. Morto nesta quinta-feira (6), aos 86 anos, em decorrência de complicações de um incêndio que atingiu seu apartamento no bairro Paraíso, zona sul da capital paulista.

"O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas. José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro", escreveu.

O mandatário ainda salientou que o dramaturgo sempre defendeu a democracia brasileira e que enfrentou a ditadura com criatividade.

"Deixa um imenso legado para a cultura nacional. Meus sentimentos aos seus familiares, alunos e admiradores. A trajetória de José Celso Martinez marcou a história das artes no Brasil e não será esquecida."

Eduardo Suplicy, deputado estadual em São Paulo e amigo de longa data do dramaturgo, afirmou que vai seguir em defesa do Teatro Oficina, que passa por uma batalha com Silvio Santos. "Em homenagem a ele, vou seguir lutando pela criação do Parque do Rio Bixiga e do Teatro. Somos amigos da vida inteira e estivemos juntos em peça."

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirma que a morte do cineasta significa também a morte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro. "Com a morte de Zé Celso Martinez Corrêa morre também uma parte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro. Meus sentimentos aos familiares.