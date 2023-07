SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Celso, 86, vivia um relacionamento com Marcelo Drummond, 60, havia 37 anos. Eles se casaram havia um mês.

Zé Celso morreu nesta quinta-feira (6) após ser vítima de um incêndio em seu apartamento em São Paulo.

QUEM É MARCELO DRUMMOND?

Nascido no Rio de Janeiro, é o sexto filho de sete irmãos.

Marcelo chegou a cursar biologia, mas migrou para o teatro. Foi quando conheceu Zé Celso. Os dois foram morar juntos no mês seguinte.

"Conheci o Zé no Baixo Gávea, no Rio, e, imediatamente, fomos trepar - aliás, Zé é muito bom de cama - e lemos "As Bacantes", que, na época, ele queria montar. Uma semana depois, estava em São Paulo pra não voltar", disse Drummond em depoimento ao SP Escola de Teatro em 2012.

"Queria mesmo falar do Zé que conheço em casa, que grita me chamando no chuveiro enquanto toma banho porque teve uma nova ideia ou uma nova interpretação de uma cena qualquer, ou que na madrugada, bebendo uma taça de vinho, inverte toda situação confusa ou ruim numa saída nova, com uma nova interpretação. É esse cara que é meu diretor, esse cara que é meu amor", disse Marcelo Drummond.

Marcelo Drummond é ator e diretor no Teatro Oficina. Entre algumas de suas peças estão a reencenação de "Roda Viva", "O Rei da Vela", "Esperando Godot", "Paranoia", entre muitas outras.

O CASAMENTO

Os dois oficializaram a união no dia 6 de junho deste ano, em uma cerimônia no próprio Teatro Oficina.

O casamento teve uma celebração ecumênica-artística, com apresentações das cantoras Daniela Mercury, Marina Lima e Mariana Morais. A bênção aos noivos foi realizada pela atriz Leona Cavalli.

Os convidados da cerimônia também incluíam o maestro João Carlos Martins; as atrizes Julia Lemmertz, Bárbara Paz, Bete Coelho, Lígia Cortez e Joana Medeiros; e o deputado estadual Eduardo Suplicy.

Na quarta-feira (5), Drummond se declarou para Zé Celso nas redes sociais. "Meu amor, meu marido. Tudo vai ficar bem, sigo com fé. Te amo há tanto tempo e cada vez mais. Sigo junto", escreveu.

DRAMATURGO TEVE 53% DO CORPO QUEIMADO

O incêndio ocorreu na terça-feira (4) no prédio em que os dois moravam, no bairro Paraíso, em São Paulo. Zé Celso teve 53% do corpo queimado e foi levado ao hospital em estado grave.

Outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, ficaram em observação. O cachorro de estimação da família, Nagô, teve alta da clínica veterinária pouco depois do incêndio.

A principal suspeita é de que a tragédia tenha ocorrido devido a um aquecedor elétrico. As chamas teriam se alastrado por meio de peças de roupa, livros e outros objetos.