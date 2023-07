RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Marcelo Drummond, viúvo do dramaturgo Zé Celso Martinez, recebeu alta do Hospital das Clínicas na manhã desta quinta-feira (6). Os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt também receberam alta, conforme contato da assessoria do Teatro Oficina com o UOL.

Marcelo, Victor e Ricardo estavam dentro do apartamento que pegou fogo na terça-feira e vitimou Zé Celso. Ainda segundo a assessoria, os três haviam testado positivo para a Covid-19, mas estão bem e descansando.

Aos 86, Zé Celso morreu na manhã de desta quinta-feira (6) após dois dias internado. O diretor de teatro responsável pela revolução das artes cênicas no Brasil será velado no Teatro Oficina, companhia fundada por ele em 1958.

Zé Celso estava internado na UTI do Hospital das Clínicas após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu sua residência, na capital paulista. A principal suspeita é que o incêndio tenha ocorrido por um aquecedor elétrico na madrugada de 4 de julho.

Segundo a assessoria do Teatro Oficina, ainda não há informações sobre horário e detalhes da cerimônia. Assim que houver, a nota será atualizada.

Nascido em Araraquara, no interior de São Paulo, José Celso Martinez Corrêa se destacou por sua inovação cênica. Foi uma força motriz do movimento de contracultura, com peças disruptivas e atos de resistência.

É considerado um dos dramaturgos mais revolucionários do Brasil. Entre as suas peças mais famosas estão títulos como "Pequenos Burgueses", "O Rei da Vela" e a montagem icônica de "Roda Viva", de Chico Buarque, em 1968.