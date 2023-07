SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia aérea low cost Sky Airline começou, nesta terça-feira (4), a operar voos diretos entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) e o Aeroporto Internacional Jorge Chávez (LIM), em Lima, no Peru.

A empresa criou oito trechos por semana que, até o dia 7 de julho, serão vendidos a preços promocionais a partir de R$1.277, ida e volta, incluindo taxas. Os voos partem de Guarulhos aos domingos, segundas, quartas e sextas-feiras às 4h50 --e duram cerca de 5 horas e 25 minutos, pousando às 8h15.

Da capital do Peru, os voos saem às segundas em dois horários: às 23h40, com chegada às 6h35, e às 0h20, com chegada às 7h15. As quintas e aos sábados a saída também é às 0h20.