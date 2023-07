SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro usou o Instagram para prestar uma homenagem pública a Zé Celso Martinez, dramaturgo que morreu hoje aos 86 anos.

"A cultura deste Brasil está de luto. Há um pânico em todos nós, homens e mulheres, mulheres e homens que somos artistas ligados ao Teatro diante dessa dolorosa e trágica partida de Zé Celso. Louvado seja você, Zé. Não há nem haverá na nossa Arte Teatral alguém com a sua transcendência criativa, querido e insubstituível Zé Celso."

Amigos de longa data, Fernanda Montenegro e Zé Celso são os grandes nomes da dramaturgia e das artes cênicas brasileiras. Ela e a filha, Fernanda Torres, são apoiadoras da causa do Teatro Oficina, e da sonhada transformação do terreno ao lado do edifício no Parque do Bixiga.

Um dia antes da morte de Zé Celso, Fernanda havia compartilhado seus votos de recuperação: "Sua energia é inesgotável. Você é uma força sagrada da nossa resistência criativa."

Zé Celso morreu após não resistir aos ferimentos causados por um incêndio em seu apartamento, que deixou 53% de seu corpo queimado. Ele estava internado no Hospital das Clínicas.

O velório de Zé Celso será no próprio Teatro Oficina. Ainda não há informações de horário e data.