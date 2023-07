O 34º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, que ocorre tradicionalmente em julho, terá mais uma edição este ano em Juiz de Fora. O evento acontece entre os dias 23 e 30 de julho, com entrada gratuita e conta com a parceria do Conservatório de Tatuí (SP), o maior conservatório da América Latina, para a montagem da primeira ópera brasileira.



Além disso, terá a participação de músicos renomados, como Diana Baroni, uma das maiores flautistas do mundo, Bruno Procópio, o maior cravista do Brasil, o grupo Musica Brasilis, reconhecido como um dos mais tradicionais de música colonial brasileira, e Marília Vargas, uma importante cantora de repertório barroco do Brasil. O festival terá 12 dias de concertos noturnos em julho e na segunda quinzena de agosto, além de masterclasses com os músicos convidados.

Na semana que antecede o Festival, o Cine-Theatro Central vai sediar três concertos durante os dias 13, 19 e 20 de julho. No dia 13, o concerto será apresentado pela Cantata Gualaxo do Norte, com o Duo Rio de Ouro, integrado por Andrea Adour (voz) e Cesar Buscacio (piano). Já no dia 19 será a apresentação do grupo Trilhas Sonoras, com a Orquestra Sinfônica Pró-Música, e As Canções de Kurt Weill, no dia 20, com o grupo formado por Tâmara Lorenzeto (mezzo soprano), Marcus Medeiros (piano), Rogério Nascimento (baixo elétrico), Francis Moura (trompete) e Marcelo Lobato (percussão).

O evento, promovido pela Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora, renovou a parceria com os músicos Rosana Orsini e Marco Brescia, que colaboram com o festival desde 2017. Além de se apresentar e ministrar uma masterclass de ópera, Rosana Orsini assumirá a direção artística juntamente com Marcus Medeiros.

O festival promete ser uma celebração imperdível da música brasileira e da história colonial e imperial de Minas Gerais. Com parcerias de destaque, músicos renomados e uma programação diversificada, o evento oferecerá aos espectadores uma experiência única e enriquecedora.

Confira a programação:



13 JUL. 2023 | 20H

Cantata Gualaxo do Norte

Duo Rio de Ouro - Andrea Adour |Cesar Buscacio

Local: Cine-Theatro Central

19 JUL. 2023 | 20H

Trilhas Sonoras

Orquestra Sinfônica Pró-Música

Local: Cine-Theatro Central

20 JUL. 2023 | 20H

As Canções de Kurt Weill

Tâmara Lorenzeto |Marcus Medeiros |Rogério Nascimento |Francis Moura |Marcelo Lobato

Local: Cine-Theatro Central

23 JUL. 2023 | 19H

Concerto de Abertura

Nacionalismo em Música

Rosana Orsini | José Manuel Dapena

Local: Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM)

24 JUL. 2023 | 20H

Camille Saint-Saëns e o Pianismo Romântico Brasileiro

Marco Brescia

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno

25 JUL. 2023 | 20H

Confidência: Música de Mulheres Compositoras

Marília Vargas | Luiza Aquino

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno

26 JUL. 2023 | 20H

A Música da Independência

Musica Brasilis

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno

27 JUL. 2023 | 20H

Le Clavecin des Lumières

Bruno Procópio

Local: Capela da Academia do Comércio

28 JUL. 2023 | 20H

Octeto Feminino do Brasil

Jessica Vicente | Josely Saldanha| Paula de Campos |Priscila Viana |Tayanne Sepúlveda Waleska Beltrami |Gabriela Sá |Jaqueline Louzada

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno

29 JUL. 2023 | 20H

Dois Mares: Música Entre Dois Mundos

Grupo 1500| Diana Baroni | Rafael Guel | Marco Brescia

Local: Cenáculo São João Evangelista

30 JUL. 2023 | 19H

Ópera – A Noite de São João

Co-produção com o Conservatório de Tatuí (São Paulo)

Local: Cine-Theatro Central

26 AGO. 2023 | 19H

Die Opernprobe (O ensaio de Ópera)

Orquestra Sinfônica da UFRJ

Local: Cine-Theatro Central

28 AGO. 2023 | 20H

Chão de Estrelas

Giovanni Tristacci | Marcus Medeiros

Local: Cine-Theatro Central

OFICINA E MASTERCLASSES

Local: Escola de Artes Pró-Música

22 JUL. 2023 |08H ÀS 12H – 14H ÀS 18H

Oficina de Educação Musical Infantil

Margareth Darezzo (BRA)

23 JUL. 2023 |08H ÀS 12H

Oficina de Educação Musical Infantil

Margareth Darezzo (BRA)

24 JUL. 2023 |14H ÀS 17H

Masterclass de ópera

Rosana Orsini (ITA-BRA)

25 E 26 JUL. 2023 |9H ÀS 12H

Masterclass de piano

Marco Brescia (ITA/BRA)

25 E 26 JUL. 2023 |14H ÀS 17H

Masterclass de violão

José Manuel Dapena (ESP)

27 JUL. 2023 |09H ÀS 12H

Masterclass de Canto Lírico

Flavia Albano (BRA)

27 JUL. 2023 |14H ÀS 17H

Masterclass de violino barroco

Roberto Santamarina (ESP)

28 JUL. 2023 |9H ÀS 12H – 14H ÀS 17H

Masterclass Cravo

Bruno Procópio (FRA-BRA)