SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, será homenageado por diferentes canais de televisão nos próximos dias. O dramaturgo, que morreu nesta quinta-feira (6) em São Paulo, será relembrado com entrevistas, séries e filmes marcantes de sua trajetória.

A TV Cultura relembrará do criador da linguagem tropicalista no teatro com entrevistas. Nesta quinta, a emissora reexibe o Provocações, às 23h45, no qual o artista foi entrevistado por Antônio Abujamra em 2002. Depois, às 0h15, uma edição do Roda Viva, de 2004, com Zé Celso integra a programação. Nesta sexta-feira (7), às 23h, a Cultura exibe também uma das últimas entrevistas concedidas pelo dramaturgo, no Persona, exibida originalmente em abril de 2022. Para completar, na madrugada de sábado (8) para domingo (9), às 2h45, há uma reprise do Vox Populi, gravado em 1979.

O Canal Brasil preparou uma programação especial com programas que tiveram participação de Zé Celso, a partir das 22h30 desta quinta. O público poderá conferir episódios de "Amigos, Sons e Palavras", que traz uma conversa entre Gilberto Gil e Zé Celso; "Transando com Laerte", com o encontro entre o dramaturgo e a cartunista Laerte; "Retratos Brasileiros", em que o homenageado fala sobre a peça "Vento Forte"; e "O Canto de Zé Celso", com comentários do artista sobre vida pessoal, política, suas obras e a paixão pela arte.

O canal Curta! também alterou sua grade para homenagear o dramaturgo. Nesta quinta, às 21h, a emissora exibe o documentário "Evoé - Retrato de Um Antropófago", que mistura pontos-chave da trajetória de Zé Celso com depoimentos. No domingo (9), às 22h30, haverá uma exibição especial do episódio inédito dedicado ao Teatro Oficina da série "Companhias do Teatro Brasileiro".

Por fim, a CNN terá o programa "Popverso CNN" desta quinta, às 23h, dedicado ao dramaturgo. A atração terá uma entrevista com a atriz e diretora teatral Lígia Cortez, falando sobre a importância e legado do célebre diretor.