SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do dramaturgo Zé Celso, morto nesta quinta-feira (6) em decorrência de um incêndio, vai passar por um exame de necrópsia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que as causas da morte sejam esclarecidas.

Segundo uma nota da pasta, o laudo do Instituto de Criminalística apontou que o incêndio no apartamento onde Zé Celso morava em São Paulo pode ter começado em virtude do contato entre um aquecedor e materiais de fácil combustão presentes no cômodo onde ele estava.

As causas do incêndio são investigadas pelo distrito policial da Vila Mariana, que apura com funcionários do edifício e outras testemunhas o que pode ter acontecido.

O fundador do Teatro Oficina foi velado nestas quinta e sexta (7) na sede de sua companhia teatral, no Bexiga, em uma cerimônia aberta ao público. Ele será cremado, mas o momento da despedida final será fechado para familiares e amigos.

Uma das principais figuras do teatro brasileiro, Zé Celso, de 86 anos, teve 53% de seu corpo queimado após um incêndio começar no cômodo onde ele dormia, no seu apartamento no bairro do Paraíso. Ele ficou em coma induzido até morrer.